В обсерватории в Чили завершили установку фотоаппарата на 3,2 тыс. мегапикселей

В Обсерватории имени Веры Рубин в Чили завершена установка камеры разрешением 3200 МП. Устройство, оснащенное 189 высокочувствительными ПЗС-детекторами, предназначено для получения детализированных изображений Вселенной. В ближайшие недели планируется провести финальную калибровку оптической системы и выполнить первые тестовые снимки.

Сборка камеры LSST была завершена в апреле прошлого года в Национальной ускорительной лаборатории SLAC в Калифорнии. Камера будет работать в составе телескопа с 8,4-метровым главным зеркалом и 3,5-метровым вторичным и обеспечит исключительную детализацию изображений — каждая фотография будет содержать столько данных, что для ее отображения понадобилось бы 400 экранов разрешением 4K UHD (3840х2160).

Основная задача LSST — детальное изучение динамических процессов во Вселенной. Камера будет фиксировать перемещение астероидов, регистрировать вспышки сверхновых звезд и способствовать изучению структуры темной материи и природы темной энергии. Благодаря высокой чувствительности детекторов и огромному объему собираемых данных ученые смогут отслеживать эволюцию галактик и выявлять закономерности формирования звездных систем.

Ранее NASA обнаружило возможные следы древней жизни на Марсе и объяснило красный цвет планеты. Также астрономы повысили вероятность столкновения Земли с астероидом в 2032 году. В NASA заявили, что не смогут защитить Землю в случае столкновения.

Евгений Федуненко