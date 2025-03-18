Российские военные пополнили список захваченных в Курской области трофеев

Российские военнослужащие продолжают вывоз техники, захваченной или брошенной на территории Курской области, которая до недавнего времени контролировалась вооруженными силами Украины (ВСУ), передает корреспондент «Ъ». Сегодня, 18 марта, недалеко от мест недавних боев им были замечены в процессе погрузки на прицепы тягачей еще несколько единиц трофейной западной и советской техники ВСУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Речь идет как минимум об одном бронетранспортере французского производства VAB, а также о модернизированном варианте советского зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ». Как сообщил «Ъ» источник, знакомый с ситуацией, машины были осмотрены военными на предмет наличия взрывоопасных предметов и затем транспортированы для перегрузки на тягачи, чтобы не мешать разминированию освобожденной территории.

Позднее у этого же места было замечено не менее шести тягачей с пустыми прицепами. Предположительно они дожидались момента доставки других захваченных у противника машин.

Ранее «Ъ» сообщал о начале процесса вывоза трофейной украинской техники, захваченной в ходе масштабного российского наступления в Курской области.

О ситуации в Курской области — в репортаже корреспондента «Ъ».

Дмитрий Сотак, Курск