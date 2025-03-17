Российские военные начали вывоз трофейной техники ВСУ из курского котла

Как стало известно «Ъ», российские военные начали вывоз брошенной и захваченной трофейной техники ВСУ с тех территорий в Курской области, где украинские военнослужащие оказались в окружении в результате стремительного российского наступления. Свидетелем перевозки стал корреспондент «Ъ».

Размещенные на тягачах две боевые машины пехоты (БМП) были идентифицированы как M2A2 Bradley ODS-SA с кустарной антидроновой защитой и блоками динамической защиты BRAT (Bradley Reactive Armor Tiles). Как выяснил «Ъ», эти БМП были покинуты своими экипажами и позднее захвачены бойцами 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота после отступления ВСУ в Казачьей Локне. На боку одной из машин осталась надпись «НЕ ТРОГАТЬ ДШБ 155 БРИГАДА». На видеокадрах от 15 марта, которые зафиксировали захват БМП, на одной из машин был также размещен комплекс радиоэлектронной борьбы, но он, по всей видимости, был позже снят для использования в интересах подразделения.

Теперь образцы захваченной техники отправляются вглубь российской территории, где они будут проинспектированы и изучены военными специалистами, чтобы затем пополнить отечественный трофейный фонд западной техники.

Российские войска освободили село Казачья Локня 14 марта. По сообщениям Минобороны России, в этот день также было освобождено еще 27 населенных пунктов. В их числе Суджа, Викторовка, Николаевка, Старая Сорочина, Лебедевка, Косица, Малая Локня, Черкасское Поречное, Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Кубаткин, Колмаков, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный, Первый Княжий, Второй Княжий, Замостье, Мирный, Подол, Меловой, Гончаровка.

Дмитрий Сотак