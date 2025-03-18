Трамп поручил Минфину пересмотреть санкционную политику США

Президент США Дональд Трамп поручил Минфину пересмотреть американскую санкционную систему в сторону ее ужесточения. Текущая политика США в этой области угрожает позиции доллара в качестве мировой резервной валюты. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters

«На протяжении длительного периода времени у нас было то, что я называю "ленивые санкции". Мы полагаем, что они подрывают роль доллара в качестве резервной валюты, люди отказываются от доллара. Мы же собираемся перейти к режиму максимально действенных санкций»,— сказал глава Минфина в интервью Fox Business.

Как утверждает господин Бессент, санкции при экс-президенте США Джо Байдене в отношении России были малоэффективными, их можно оценить на 6 из 10. Предыдущая американская администрация опасалась роста цен на нефть в США. Дональд Трамп поручил министру финансов ужесточить санкции до 10 из 10 при необходимости.

13 марта Скотт Бессент заявил о готовности максимально усилить санкции в отношении России, если это будет нужно для урегулирования конфликта на Украине. Дональд Трамп говорил, что не хочет применять рычаги давления на Россию, потому что такой подход не приведет к мирному урегулированию. При этом Белый дом может принять решения, которые окажутся губительны для России в финансовой сфере. Президент США подчеркнул, что ждет согласия Кремля на немедленное прекращение огня на Украине.

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