Глава Минфина США пригрозил России максимально возможными санкциями

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил о готовности максимально усилить санкции в отношении России, если это будет нужно для урегулирования военного конфликта на Украине. Кроме того, он оценил по десятибалльной шкале силу действующих санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скотт Бессент

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Скотт Бессент

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Если взять шкалу от нуля до десяти, я думаю, санкции администрации Байдена против России тянули на три балла, к концу их срока они подняли их до шести. Я могу вам сказать, что мы без колебаний поднимем их до десяти. Все это является частью плана Трампа для успешных переговоров. Он хочет оказать максимальное давление на обе стороны»,— сказал господин Бессент в интервью CNBC.

Вчера президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет применять рычаги давления на Россию, потому что такой подход не приведет к мирному урегулированию военного конфликта на Украине. Однако заявил, что Белый дом может принять решения, которые окажутся губительны для России в финансовой сфере. Он подчеркнул, что ждет согласия Кремля на немедленное прекращение огня на Украине.

Подробности — в материале «Ъ» «Тридцать дней без войны».