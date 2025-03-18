МИД России призвал Израиль и «Хамас» вернуться к переговорам

Россия призывает израильскую и палестинскую стороны вернуться к переговорному процессу, чтобы нормализовать ситуацию в секторе Газа и начать восстановление анклава. Так российский МИД прокомментировал возобновление израильских ударов по Газе.

«В Москве с глубоким сожалением восприняли возобновление Израилем военной операции в секторе Газа. Как показывает опыт, силовыми методами урегулировать вопрос освобождения заложников невозможно. Россия решительно осуждает любые действия, которые ведут к гибели мирных граждан и разрушению социальной инфраструктуры»,— заявил МИД РФ.

Израиль накануне возобновил военные действия в секторе Газа после двух месяцев перемирия с палестинским движением «Хамас». Целью ударов израильские власти назвали командиров «Хамаса». По последним данным, погибли более 350 человек, в числе жертв — премьер правительства в Газе Иссам ад-Даалис. «Хамас» предупредил, что израильское правительство подвергает опасности жизни заложников. В ООН назвали авиаудары Израиля недопустимыми.

О позиции Израиля — в материале «Ъ» «Израиль стал третьим лишним».

Лусине Баласян