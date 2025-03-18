Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кремль обеспокоен эскалацией в секторе Газа

Обострение ситуации в секторе Газа и жертвы среди мирных граждан вызывают обеспокоенность Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, российские власти внимательно следят за развитием событий.

Фото: Hatem Khaled / Reuters

«Очередное обострение ситуации, выход опять в спираль нагнетания напряженности. Это то, что вызывает нашу обеспокоенность — особенно, конечно, поступающая информация о больших жертвах среди гражданского населения. Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию и, конечно, ждем, что она снова войдет в мирное русло»,— прокомментировал представитель Кремля во время пресс-колла.

Израиль вчера, 17 марта, возобновил военные действия в секторе Газа после двух месяцев перемирия с палестинским движением «Хамас». Целью ударов израильские власти назвали командиров «Хамаса». По последним данным, погибли более 350 человек, в числе жертв — премьер правительства в Газе Иссам ад-Даалис. «Хамас» предупредил, что израильское правительство подвергает опасности жизни заложников. В ООН назвали авиаудары Израиля недопустимыми.

О позиции Израиля — в материале «Ъ» «Израиль стал третьим лишним».

Фотогалерея

Израиль возобновил удары по Газе

Предыдущая фотография
Разрушенный жилой дом в лагере беженцев Нусейрат

Разрушенный жилой дом в лагере беженцев Нусейрат

Фото: EYAD BABA / AFP

Погибший житель Газы в больнице Аль-Шифа

Погибший житель Газы в больнице Аль-Шифа

Фото: Abdel Karem Hanna / AP

Поисково-спасательные работы в районе Шуджайя

Поисково-спасательные работы в районе Шуджайя

Фото: Hamza Z. H. Qraiqea / Anadolu / AFP

Раненые в больнице Хан-Юниса

Раненые в больнице Хан-Юниса

Фото: Mohammad Jahjouh / AP

Больничный морг в Хан-Юнисе

Больничный морг в Хан-Юнисе

Фото: Mohammad Jahjouh / AP

Последствия авиаудара

Последствия авиаудара

Фото: Abdel Kareem Hana / AP

Родственники у тел погибших

Родственники у тел погибших

Фото: Omar AL-QATTAA / AFP

Тела погибших в медицинском комплексе «Насер» в Хан-Юнисе

Тела погибших в медицинском комплексе «Насер» в Хан-Юнисе

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Местный житель на фоне разрушенного дома

Местный житель на фоне разрушенного дома

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Развалины дома в Хан-Юнисе

Развалины дома в Хан-Юнисе

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Следующая фотография
1 / 10

Разрушенный жилой дом в лагере беженцев Нусейрат

Фото: EYAD BABA / AFP

Погибший житель Газы в больнице Аль-Шифа

Фото: Abdel Karem Hanna / AP

Поисково-спасательные работы в районе Шуджайя

Фото: Hamza Z. H. Qraiqea / Anadolu / AFP

Раненые в больнице Хан-Юниса

Фото: Mohammad Jahjouh / AP

Больничный морг в Хан-Юнисе

Фото: Mohammad Jahjouh / AP

Последствия авиаудара

Фото: Abdel Kareem Hana / AP

Родственники у тел погибших

Фото: Omar AL-QATTAA / AFP

Тела погибших в медицинском комплексе «Насер» в Хан-Юнисе

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Местный житель на фоне разрушенного дома

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Развалины дома в Хан-Юнисе

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Смотреть

Новости компаний Все