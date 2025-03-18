Кремль обеспокоен эскалацией в секторе Газа

Обострение ситуации в секторе Газа и жертвы среди мирных граждан вызывают обеспокоенность Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, российские власти внимательно следят за развитием событий.

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«Очередное обострение ситуации, выход опять в спираль нагнетания напряженности. Это то, что вызывает нашу обеспокоенность — особенно, конечно, поступающая информация о больших жертвах среди гражданского населения. Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию и, конечно, ждем, что она снова войдет в мирное русло»,— прокомментировал представитель Кремля во время пресс-колла.

Израиль вчера, 17 марта, возобновил военные действия в секторе Газа после двух месяцев перемирия с палестинским движением «Хамас». Целью ударов израильские власти назвали командиров «Хамаса». По последним данным, погибли более 350 человек, в числе жертв — премьер правительства в Газе Иссам ад-Даалис. «Хамас» предупредил, что израильское правительство подвергает опасности жизни заложников. В ООН назвали авиаудары Израиля недопустимыми.

О позиции Израиля — в материале «Ъ» «Израиль стал третьим лишним».