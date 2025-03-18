Глава СКР запросил доклад о ходе расследования гибели шести человек в Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя управления по Башкирии Ильясу Масаллимову представить доклад о расследовании уголовного дела по факту гибели шестерых человек, в числе которых пять детей, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сегодня ночью в селе Вперед Давлекановского района произошел пожар в многоквартирном доме по Центральной улице. Погибли семилетняя девочка, две пятилетние девочки-близнецы и два трехлетних мальчика-близнеца, а также 33-летний мужчина — гражданский супруг матери детей. Площадь пожара составила 2,5 кв. м. По предварительным данным, огонь подручными средствами потушили соседи.

Как сообщал глава региона Радий Хабиров, в квартире многодетной семьи сработал автоматический пожарный извещатель, но спасти людей не удалось.

Альшеевский межрайонный следственный отдел управления СКР по Башкирии возбудил уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Майя Иванова