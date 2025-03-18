В Башкирии при пожаре погибли пять детей и взрослый

Пять детей и мужчина погибли во время пожара в многоквартирном доме в Давлекановском районе Башкирии. Как сообщили пресс-службы региональной прокуратуры и управления СКР по республике, возгорание в квартире на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома по улице Центральная в селе Вперед произошло в ночь на вторник.

"В последующем горение прекратилось. В помещении квартиры обнаружены тела троих девочек 2017 и 2019 года рождения и двоих мальчиков 2021 года рождения, а также тело мужчины",— говорится в пресс-релизе управления СКР.

По предварительным данным Главного управления МЧС по региону, пожар на площади 2,5 кв. м подручными средствами потушили соседи семьи.

Мать детей была на работе, уточнили в прокуратуре Башкирии.

На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета и прокуратуры. В село выехал временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС по Башкирии Эдуард Идрисов. Эксперты устанавливают причину пожара.

Наталья Балыкова