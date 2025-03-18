В Башкирии с матерью погибших при пожаре пятерых детей работают психологи

С матерью пятерых детей, погибших сегодня ночью при пожаре в Давлекановском районе, работают психологи, сообщил в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров. «Ситуацию держим на контроле и обязательно окажем всю необходимую помощь»,— отметил он.

По данным главы региона, в квартире многодетной семьи сработал автоматический пожарный извещатель, однако спасти людей не удалось.

Как сообщили пресс-службы региональной прокуратуры и управления СКР по республике, возгорание на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома по улице Центральная в селе Вперед произошло в ночь на вторник.

В квартире обнаружены тела трех девочек 2017 и 2019 года рождения и двоих мальчиков 2021 года рождения, а также тело гражданского супруга их матери. По предварительным данным Главного управления МЧС по региону, пожар на площади 2,5 кв. м подручными средствами потушили соседи.

Мать детей была на работе, уточнили в прокуратуре Башкирии.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следователи и криминалисты устанавливают причины произошедшего.

Майя Иванова