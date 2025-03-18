Погибших на пожаре в Башкирии детей временно забирали органы опеки

Органы опеки и попечительства в конце 2022 года и в 2023 году забирали погибших на пожаре в Давлекановском районе детей из-за алкоголизма матери, сообщил «Ъ-Уфа» источник в правоохранительных органах. Позже она смогла их вернуть. У 34-летней женщины осталось еще трое детей, которые не живут с ней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Возгорание на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома на Центральной улице в селе Вперед произошло в ночь на вторник, сообщили пресс-службы региональной прокуратуры и управления СКР по республике. Вернувшись с работы, мать обнаружила в квартире тела пятерых детей: семилетней девочки, двух девочек-близнецов пяти лет и двоих трехлетних мальчиков-близнецов, а также тело ее 33-летнего гражданского мужа. Он не был отцом погибших детей, отмечает источник.

По предварительным данным Главного управления МЧС по региону, горение на площади 2,5 кв. м подручными средствами потушили соседи.

Альшеевский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

С матерью погибших работают психологи, сообщил в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров. «Ситуацию держим на контроле и обязательно окажем всю необходимую помощь»,— отметил он.

По данным главы региона, в квартире многодетной семьи сработал автоматический пожарный извещатель, однако спасти людей не удалось.

Майя Иванова