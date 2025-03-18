Белый дом пригрозил «наступлением ада» всем, кто терроризирует Израиль и США

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила после возобновления ударов Израиля по сектору Газа, что «все те, кто стремится терроризировать Израиль и США, увидят цену, которую придется заплатить».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Как ясно дал понять президент Трамп, "Хамас", хуситы, Иран — все те, кто стремится терроризировать не только Израиль, но и США, увидят цену, которую придется заплатить, и наступит ад»,— сказала она телеканалу Fox News (цитата по Reuters).

Представитель Белого дома также добавила, что США настроены серьезно в поддержке Израиля. «Хуситы, "Хезболла", "Хамас", Иран и поддерживаемые Ираном террористические прокси должны очень серьезно относиться к президенту Трампу, когда он говорит, что не боится стоять за законопослушных людей и встать на защиту США и нашего друга и союзника Израиля»,— отметила госпожа Левитт.

В ночь на 18 марта Армия Израиля возобновила военные операции в секторе Газа после двух месяцев перемирия. Сообщается о более 300 погибших. Министр обороны Израиля заявил, что причиной стал отказ «Хамас» освобождать 59 заложников.

Ранее, 15 марта, президент США Дональд Трамп приказал нанести авиаудары по объектам хуситов в Йемене. Цель операции — восстановить безопасное судоходство в Красном море и Аденском заливе, где хуситы с осени 2023 года атаковали суда в поддержку палестинского «Хамаса». Советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолц допустил, что под удар Пентагона могут попасть и корабли Ирана. В ответ хуситы атаковали американский авианосец Harry Truman в Красном море.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ударами по Йемену предупредили Иран».