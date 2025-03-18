Пентагон подтвердил возобновление поставок военной помощи Украине

Поставки американской военной помощи Украине были возобновлены, так же как и обмен разведданными между странами, сообщил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл. Его сведения подтвердил командующий ВВС Центрального командования (CENTCOM) вооруженных сил США Алексус Гринкевич

«У нас есть подтвержденные данные, что она (помощь США.— "Ъ") снова поступает на Украину»,— рассказал журналистам господин Гринкевич, также присутствовавший на брифинге в Пентагоне. Какое конкретно оружие снова поставляется, он не уточнил.

Вашингтон возобновил поставки военной помощи Киеву по итогам переговоров делегаций двух стран, прошедших 11 марта в Саудовской Аравии. Советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолц в тот же день сказал, что решение вступает в силу незамедлительно. 12 марта МИД Польши подтвердил, что поставки Украине американского оружия через польский хаб в городе Жешув идут в прежнем объеме. Reuters писало, что США могут возобновить поставки ВСУ улучшенных снарядов GLSDB.

О военном конфликте на Украине — в материале «Ъ» «Прекращения огня не найдется, но есть нюансы».