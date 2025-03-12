Польша сообщила о возобновлении поставок Украине американского оружия

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорвский подтвердил, что поставки Украине американского оружия через польский хаб в городе Жешув возобновлены в прежнем объеме. США объявили о возобновлении помощи Украине вскоре после переговоров делегаций стран в Джидде.

«Подтверждаю, что поставки вооружения через Ясенку вернулись к прежним уровням»,— сказал Радослав Сикорский на пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой (цитата по Gazeta.pl) Глава украинского МИДа подчеркнул, что на Украине продолжает работать система Starlink.

США приостановили военную помощь Украине 4 марта, вскоре после конфликта президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Прекращена была и передача разведывательных данных, за исключением информации, используемой ВСУ для обороны. Американские власти допускали пересмотр этого решения при положительном исходе переговоров в Джидде.

По итогу переговоров, прошедших 11 марта, США возобновили поставки помощи и передачу разведданных. Советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолц говорил, что решение «вступает в силу незамедлительно». Киев, в свою очередь, согласился на 30-дневное перемирие и скорое подписание сделки о совместной разработке украинских полезных ископаемых.

Подробнее о переговорах США и Украины — в материале «Ъ» «Тридцать дней без войны».

Лусине Баласян