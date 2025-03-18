Трамп: предстоящий разговор с Путиным очень важный, переговоры в критической стадии

Президент США Дональд Трамп заявил, что запланированный на 18 марта телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным будет очень важным, поскольку переговоры по урегулированию конфликта на Украины достигли критической стадии.

«Мы подходим к очень критической стадии и хотим полностью решить вопрос России и Украины. Думаю, Украина этого хочет, я знаю — они хотят. Все игроки этого хотят. Кровопролитие происходит колоссальное, такое, какого мало кто видел»,— сказал господин Трамп.

«Нам нужно подписать это соглашение. Иногда две тысячи человек в неделю гибнут — мы должны добиться соглашения, и это все, о чем я сейчас думаю. Завтра у нас будет очень важный разговор»,— добавил он, выступая в Кеннеди-центре в Вашингтоне (трансляцию вел телеканал Fox News).

13 марта спецпосланник президента США Стив Уиткофф провел переговоры с Владимиром Путиным в Москве. 15-16 марта, как писали СМИ, господин Уиткофф доложил Дональду Трампу об итогах встречи в Москве. 17 марта господин Трамп анонсировал телефонный разговор с господином Путиным.