Анатолий Гайда и Вадим Дубичев выпустят книгу о цивилизации к 2026 году

Советник губернатора Свердловской области Анатолий Гайда и первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства региона Вадим Дубичев планируют написать книгу об основах цивилизации до начала 2026 года. В разговоре с «Ъ-Урал» господин Гайда отметил, что произведение носит рабочее название «Тотальность идеологии. К критике цивилизационного подхода», однако добавил, что в будущем оно может быть изменено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Дубичев (слева) и Анатолий Гайда (справа)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Вадим Дубичев (слева) и Анатолий Гайда (справа)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Мы планируем разобраться, что лежит в основе цивилизации, и для чего она существует. Когда Владимир Путин повторяет, что мы цивилизация, что он хочет этим сказать?»,— пояснил он. Анатолий Гайда добавил, что на сегодня существует около 200 определений понятия «цивилизация», однако «отсутствует общее понимание происхождения термина и не просматривается движение к единому подходу к этому явлению». «Чтобы избежать неразберихи, необходимо найти и выделить главный характерный признак цивилизации, ее критерий»,— подчеркнул он.

По словам господина Гайды, он и Вадим Дубичев предполагают, что в основе цивилизации лежат «духовность и идеология». «Мы вынесли наши наработки на обсуждение Екатеринбуржского клуба, чтобы услышать мнения других и поняли, что они укладываются в наше виденье. Боялся, что собравшиеся пойдут по традиционному пути, но они мыслят также, как мы»,— сказал Анатолий Гайда.

Господин Гайда отметил, что книга ответит на вопросы, любое ли общество можно считать цивилизацией, является ли гитлеровская Германия с «ее античеловеческой идеологией и уничтожением миллионов граждан» цивилизацией и можно ли считать цивилизацией страны Европы, которые «разрушили все представления о природе человека и все религиозные табу».

Ранее, в июле 2024 года, Анатолий Гайда и Вадим Дубичев презентовали книгу «Критика государственной идеологии». Авторы отметили, что они проанализировали развитие идеологии в России и ее влияние на право, общественные отношения и экономику. По их словам, «на наших глазах» формируется консервативная идеология, которая доминирует в российском обществе. В ноябре того же года господа Гайда и Дубичев представили вторую книгу, которая стала продолжением первой — «Идеология — власть идей». Авторы подчеркнули, что «спели панегирику» действующей Конституции, в которой зафиксирована государственная идеология, и сформулировали «универсальную формулировку идеологии».

Василий Алексеев