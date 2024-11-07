Анатолий Гайда и Вадим Дубичев презентовали вторую книгу об идеологии в России

Советник губернатора Свердловской области Анатолий Гайда и первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства региона Вадим Дубичев представили книгу «Идеология — власть идей». Презентация прошла в гуманитарном институте Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 4 Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Вадим Дубичев подчеркнул, что авторы издания «спели панегирику» действующей Конституции, в которой зафиксирована государственная идеология. «В истории формирования Конституций нет прецедента, аналогичного Конституции РФ 1993 года, где наиболее ярко, четко, последовательно были реализованы идеи эпохи Просвещения»,— пояснил он. Господни Дубичев отметил, что российская идеология «неизбежно претерпевает изменения».

«Уже формируется новая доминирующая идеология, которая достаточно принципиально отличается от той, которая в 1993 году привела к принятию Конституции и зафиксировала виденье российского общества тех лет»,— сказал он.

Вадим Дубичев отметил, что цель книги «снять табу молчания» с вопроса обсуждения идеологии России. По его словам, отсутствие дискуссии по соответствующей теме «мешает развитию российского общества». «Авторы убеждены, за экономическими, политическими и культурными достижениями Китая стоят идеологические достижения, так как идеи властвуют над людьми, побуждая к действию»,— добавил он.

Анатолий Гайда подчеркнул, что авторы издания смогли сформулировать «универсальную формулировку идеологии». «Идеология — это инструмент доминирования над человеком и человеческим обществом. Она функционирует как один из властных рычагов конструирования человеческого общества, отсюда и название книги»,— сказал он.

Напомним, Анатолий Гайда и Вадим Дубичев презентовали первую книгу о государственной идеологии «Критика государственной идеологии» в июле. Авторы отметили, что они проанализировали развитие идеологии в России и ее влияние на право, общественные отношения и экономику. Господин Дубичев подчеркнул, что «на наших глазах» формируется консервативная идеология, которая доминирует в российском обществе. «Тот консерватизм с догматами традиционных нравственных ценностей, которые являются серьезным основанием для построения федеральных законов, указов, распоряжений, основ политики, это временное актуальное решение проблем, в будущем будут рождаться новые идеологические смыслы»,— сказал он.

Василий Алексеев