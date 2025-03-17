«Локомотив» впервые выиграл регулярный чемпионат КХЛ

Ярославский «Локомотив» стал обладателем Кубка Континента, вручаемого лучшему клубу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). После домашней победы над «Адмиралом» из Владивостока — 4:1 — он стал недосягаемым для преследователей. До понедельничного матча единственной командой, которая могла настигнуть ярославцев, был челябинский «Трактор».

Ранее «Локомотив» не выигрывал регулярное первенство КХЛ. Шесть трофеев у московского ЦСКА, три — у петербургского СКА, по два — у уфимского «Салавата Юлаева» и столичного «Динамо», сильнейшей команды прошлой регулярки, по одному — у омского «Авангарда» и «Трактора».

На счету «Локомотива» 98 очков в 66 матчах. Его соперник по первому раунду play-off уже известен: им станет нижегородское «Торпедо», которое гарантированно займет восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Регулярный чемпионат КХЛ продлится до 23 марта, каждая команда проведет по 68 матчей. Play-off стартует 26 марта.

Роман Левищев