Венгрия потребовала от Украины восстановить права нацобщины в Закарпатье

Права венгров в Закарпатье должны быть восстановлены, сообщил глава МИД страны Петер Сийярто. В противном случае Будапешт не согласится поддержать членство Киева в ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петер Сийярто

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Петер Сийярто

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Я ясно дал понять на сегодняшней встрече (глав МИДов стран Евросоюза.— "Ъ"), что ни о каком прогрессе в переговорах о присоединении Украины (к ЕС.— "Ъ") не может быть и речи до тех пор, пока права венгерской национальной общины не будут полностью возвращены в том виде, в каком они существовали до 2015 года»,— сказал господин Сийярто. Трансляция его речи велась в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Глава венгерского МИДа отметил, что в ближайшие недели в стране проведут национальную консультацию о вступлении Украины в Евросоюз. Без единого согласия всех стран—участниц объединения ни в ЕС, ни в НАТО Киев вступить не сможет, уточнил господин Сийярто.

Венгрия — единственная страна ЕС, которая не поддержала отправку нового пакета военной помощи Украине в размере €20 млрд. В результате этот пункт не вошел в заявление по итогам саммита ЕС 6 марта.

В пятницу, 14 марта, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз пообещал Украине членство в объединении в обмен на продолжение военных действий. На следующий день он выдвинул 12 требований к европейским партнерам, среди которых — отказ от включения Украины в ЕС. Господин Орбан подчеркнул, что с указанными пунктами солидарен весь венгерский народ.

О нынешнем курсе страны — в материале «Ъ» «Венгрия против всех».