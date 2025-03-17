На Кубани спасатели выезжали 16 раз на тушение пожаров за два дня

Специалисты отряда «Кубань-Спас» за минувшие два дня 16 раз выезжали на тушение природных пожаров в Краснодарском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Возгорания сухой растительности зафиксированы в Сочи, Псебае, а также Лабинском, Апшеронском, Кореновском и Староминском районах.

Наиболее масштабный ландшафтный пожар произошел на горе Кума в Хостинском районе Сочи на территории Национального парка. Там загорелась лесная подстилка, огонь распространился на площади 19 га.

Сотрудники Адлерского аварийно-спасательного отряда тушили пламя при помощи специальных «хлопушек» и ранцевых огнетушителей в труднодоступных для техники местах. В ходе операции спасатели также эвакуировали шестерых туристов из опасной зоны.

Только за прошедшие сутки в Краснодарском крае ликвидировали 131 пожар. Спасатели составили восемь административных протоколов за нарушения использования открытого огня.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в северо-восточных районах Краснодарского края с 14 по 16 марта прогнозировали высокий уровень пожароопасности — 4-го класса.

Анна Гречко