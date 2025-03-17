За прошедшие сутки на Кубани ликвидировали 131 пожар

В Краснодарском крае за прошедшие сутки ликвидировали 131 пожар, включая 26 возгораний растительности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За сутки на Кубани произошло пять лесных пожаров, а также семь возгораний вследствие ДТП, где спасли одного пострадавшего. Спасатели составили восемь административных протоколов за нарушения использования открытого огня.

Кроме того, четвертый класс пожароопасности установили на 31 муниципальной территории. На контроле МЧС сейчас находится три туристских группы в Сочи и два экстренных предупреждения по лавиноопасности в горах Краснодарского края выше 1,5 тыс. м, а в горах Сочи — выше 1 тыс. м.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что администрация Краснодара усилила меры противопожарной безопасности из-за погодных условий. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов подтвердил, что в краевой столице был установлен температурный рекорд, воздух прогрелся почти до +30 градусов.

Алина Зорина