ФК «Зенит» обратится в ЭСК РФС по эпизоду с победным голом «Спартака»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» обратится в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по эпизоду с мячом, забитым в ворота команды люксембургским полузащитником московского «Спартака» Кристофером Мартинсом, заявил ТАСС председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Мартинс отличился на 90-й минуте матча. Его гол оказался победным. Видеоассистенты рефери проверяли взятие ворот на предмет офсайда. Положение «вне игры» зафиксировано не было. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Спартака».

После 21-го тура РПЛ «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 43 очками. У «Спартака» такое же количество очков, но он опережает петербургский клуб по дополнительным показателям. Первое место у «Краснодара» (46).

Таисия Орлова