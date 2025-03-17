Павел Дуров подтвердил, что улетел из Франции в Дубай

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров подтвердил, что покинул Францию, где против него идет судебный процесс, и сейчас находится в Дубае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Дуров

Фото: @durov Павел Дуров

Фото: @durov

«Как вы, должно быть, слышали, я вернулся в Дубай после нескольких месяцев, проведенных во Франции в связи с расследованием, касающимся преступной активности в Telegram»,— написал Павел Дуров в своем Telegram-канале. «Процесс продолжается, но приятно вернуться домой»,— добавил он.

«Я хочу поблагодарить следственных судей за то, что позволили этому случиться, а также моих юристов и команду за их неустанные усилия продемонстрировать, что Telegram на протяжении многих лет не только выполнял, но и превосходил свои юридические обязательства в вопросах модерации, сотрудничества и борьбы с преступностью»,— отметил Павел Дуров.

Ранее источники AFP сообщали, что судебные власти Франции разрешили ему уехать из Франции в ОАЭ на «несколько недель». По информации агентства, бизнесмен вылетел из аэропорта Ле-Бурже, который располагается недалеко от Парижа, 15 марта.

Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа 24 августа 2024 года. Господину Дурову предъявили обвинения по шести пунктам из-за отказа мессенджера сотрудничать с французскими властями. Газета Liberation приводила данные, согласно которым французская жандармерия с 2013 по 2024 год насчитала 2460 случаев, когда Telegram не ответил на юридические запросы. Париж считает, что это «равносильно соучастию» тем преступлениям, расследования которых зашли в тупик из-за нежелания мессенджера делиться информацией.

Французские власти, в частности, вменяют в вину господину Дурову соучастие в предоставлении цифровых инструментов для распространения детской порнографии, торговли наркотиками и совершения мошеннических действий, а также участие в управлении онлайн-платформой с целью совершения незаконных транзакций и другое. Последнее обвинение может грозить для господина Дурова сроком до десяти лет и штрафом до €500 тыс.

Подробнее о решении суда во Франции в отношении Павла Дурова — в материале «Ъ» «Павел Дуров улетел, но обещал вернуться».

Анастасия Домбицкая