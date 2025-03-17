Совет ЕС утвердил очередной транш помощи Украине на €3,5 млрд

Совет Европейского союза (ЕС) одобрил безвозвратный платеж Украине в размере около €3,5 млрд в рамках макрофинансовой программы помощи. Согласно пресс-релизу на сайте организации, третий транш увеличил общую сумму, предоставленную Украине, до €20 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Совет отметил, что Украина выполнила необходимые 13 условий для получения выплаты. Среди выполненных мер — повышение доли возобновляемых источников энергии, увеличение автономии энергетического регулятора, упрощение процедур пересечения границы по стандартам ЕС, принятие стратегии развития сельского хозяйства и ликвидация мин из сельскохозяйственных районов. Также Украина продолжила работу над составлением списка стратегически важных сырьевых материалов.

Европейский фонд помощи Украине был создан 1 марта 2024 года. Ожидается, что он предоставит Украине до €50 млрд в виде грантов и кредитов для восстановления, реконструкции и модернизации страны. Средства будут направляться украинской стороне вплоть до 2027 года.

В начале марта министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что страна предоставит Украине оружие и боеприпасы на сумму €195 млн. Средства будут выделены из доходов от замороженных российских активов.

О поддержке Украины странами ЕС — в материале «Ъ» «Украине предложили полумирие».