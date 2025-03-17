Генконсул Китая в Екатеринбурге посетил свердловские промышленные предприятия

Генеральный консул Китая в Екатеринбурге Ло Шисюн посетил ведущие предприятия Свердловской области, чтобы обсудить вопросы возможной кооперации с местными промышленниками, сообщил департамент информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ло Шисюн (пятый на фото)

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Ло Шисюн (пятый на фото)

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Визиты состоялись в рамках подготовки к IX Российско-Китайскому ЭКСПО, которое пройдет при проведении международной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге с 7 по 10 июля. Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин назвал наиболее значимыми направлениями совместной работы с КНР кооперацию в сфере инвестиций и промышленности, технологическое партнерство и поставки востребованной промышленной продукции.

Руководители крупных уральских холдингов, включая «Евраз НТМК», «ВСМПО-Ависма», а также особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина», представили свои возможности для сотрудничества — например, в ходе визита генеральному консулу продемонстрировали логистические возможности ОЭЗ для проекта «Сухой порт».

Ло Шисюн после презентаций о развитии компаний отметил, что Свердловская область обладает уникальными преимуществами в области природных ресурсов и металлургического производства и выразил уверенность в широких перспективах взаимодействия между Китаем и Россией.

Напомним, Ло Шисюн был назначен новым генеральным консулом Китая в Екатеринбурге в декабре. После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с ним, презентовав экономические возможности региона.

Ирина Пичурина