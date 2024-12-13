Евгений Куйвашев встретился с новым генконсулом Китая

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с новым генеральным консулом Китайской Народной Республики (КНР) в Екатеринбурге Ло Шисюном, сообщили в представительстве МИД России в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ло Шисюн и Евгений Куйвашев

Фото: Представительство МИД России в Екатеринбурге Ло Шисюн и Евгений Куйвашев

Фото: Представительство МИД России в Екатеринбурге

Господину Шисюну были презентованы экономические возможности региона, достигнуты договоренности об укреплении связей между Свердловской областью и Китаем, а также о сотрудничестве в гуманитарной сфере. Также Евгений Куйвашев пригласил китайских партнеров к участию в IX Российско-Китайском ЭКСПО, которое пройдет в Екатеринбурге в июле 2025 года.

Напомним, Ло Шисюн был назначен генеральным консулом Китая в Екатеринбурге на прошлой неделе, сменив на этой должности Цуй Шаочуня, покинувшего пост в феврале. В приветственном сообщении он сказал, что будет с сотрудниками генконсульства «с полным энтузиазмом способствовать развитию практического сотрудничества регионов консульского округа с Китаем по всем направлениям».

Ирина Пичурина