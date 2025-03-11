Прокуратура потребовала приговорить к 14 годам колонии Владимира Кулибабу, которого следствие называет правой рукой погибшего в 2003 году «авторитета» Кости Могилы. В феврале присяжные признали экс-президента Федерации вольной борьбы Санкт-Петербурга причастным к организации двойного убийства и покушения, которое произошло в 1993 году, а также виновным в бандитизме. Впрочем, по последнему преступлению суд пришел к выводу, что сроки давности истекли. Его возможный соучастник, Анатолий Мотыль, полагает гособвинение, должен получить условный срок. При этом недавно Владимира Кулибабу обвинили в еще одном убийстве, совершенном 30 лет назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший президент Федерации вольной борьбы Санкт-Петербурга Владимир Кулибаба (слева) во время заседания суда

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Бывший президент Федерации вольной борьбы Санкт-Петербурга Владимир Кулибаба (слева) во время заседания суда

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В понедельник, 11 марта, в Санкт-Петербургском городском суде сторона обвинения завершила прения по уголовному делу в отношении Владимира Кулибабы, Владимира Карпинского и Анатолия Мотыля, которых следствие считает участниками группировки криминального авторитета Константина Яковлева, известного как Костя Могила.

Бывшему президенту Федерации вольной борьбы Петербурга инкриминируют убийство (ст. 105 УК РФ), также вместе с возможными подельниками он проходит по статьям «покушение на убийство» (ст. 30 и ст. 105 УК РФ) и «бандитизм» (ст. 209 УК РФ). Прокурор потребовал приговорить Кулибабу к 14 годам в ИК общего режима, для Мотыля гособвинитель попросил наказание в виде семи лет условно с пятилетним испытательным сроком, а Карпинского — оправдать в связи с непричастностью к совершению преступлений.

Из обвинительного заключения следует, что в июле 1993 года Яковлев организовал банду, куда в том числе входили трое подсудимых, а также Игорь Савин по прозвищу Кувалда и Марат Аристов. В материалах дела говорится, что 16 августа того же года Кулибаба по поручению Кости Могилы якобы организовал убийство Савина, для чего привлек Аристова и Карпинского, а также Мотыля, который должен был обеспечить отход в качестве водителя. Исполнители, по версии следствия, расстреляли из автоматов автомобиль Mitsubishi, в котором находились Кувалда, а также его телохранители Кирилл Угольников и Дмитрий Скворцов. В результате первое двое были убиты на месте, а последнему удалось скрыться.

Как считает сторона обвинения, Владимир Кулибаба захотел отомстить Игорю Савину за его чрезмерные амбиции.

Последний, сказано в материалах, намеревался убить главаря, чтобы занять его место. В 1993 году на офис Константина Яковлева было организовано нападение: предполагали, что к покушению причастен именно Кувалда. Кулибаба, по утверждению прокуратуры, отважился на такой шаг, чтобы «доказать преданность» Косте Могиле и обеспечить себе подъем по «карьерной лестнице».

В середине февраля присяжные признали Кулибабу виновным по всем пунктам. Мотыль, по их мнению, был пособником, а вот участие Карпинского в убийстве коллегия посчитала не доказанным. В разговоре с «Ъ-СПб» его адвокат, Марк Павлов, отметил, что у его подзащитного, ко всему прочему, имеется серьезное алиби: в те дни он находился на юбилее матери в Молдавии, где провел много времени, в том числе сходил на футбольный матч местной команды, которая первый раз тогда играла в Лиге чемпионов УЕФА.

На последнем заседании суд прекратил в отношении обвиняемых уголовное преследование по делу о бандитизме в связи с истечением сроков давности.

Все трое обвиняемых были арестованы в декабре 2021 года. На рассмотрение по существу дело поступило в мае 2023 года. Слушаться начало — в сентябре.

Анатолия Мотыля до этого освободили из СИЗО под подписку о невыезде, Владимира Карпинского перевели под домашний арест уже после вердикта присяжных. Марату Аристову обвинение предъявили заочно, так как он находится в международном розыске.

Все трое на протяжении всего процесса отрицают вменяемое и уверяют, что не причастны к событиям 30-летней давности. Сторона защиты неоднократно называла дело «откровенно фантазийным», а доказательства — притянутыми и неправдоподобными. В ближайшее время пройдут прения стороны защиты, а после всех положенных стадий в отношении фигурантов будет вынесен приговор.

Отметим, что сам Константин Яковлев был убит в мае 2003 года в Москве. Костю Могилу, его охранника Дениса Царева и водителя Сергея Чикова расстреляли, когда они направлялись в китайский ресторан в гостинице «Международная». Владимира Кулибабу арестовали в ноябре 2010 года по обвинению в организации убийства гендиректора охранного предприятия «Каскад» Вадима Чечеля, но позже присяжные признали его невиновным. Повторно, но уже по нынешним обвинениям, экс-президента Федерации вольной борьбы Петербурга задержали в декабре 2021 года. Недавно ему инкриминировали организацию еще одного убийства, которое было совершено в 1995 году.

Андрей Кучеров