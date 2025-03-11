Петербургскому авторитету Кулибабе запросили 14 лет колонии по делу о двойном убийстве

Санкт-Петербургский городской суд во вторник, 11 марта, провел очередное заседание по уголовному делу в отношении бывшего главы Федерации вольной борьбы Петербурга Владимира Кулибабы, а также его предполагаемых соучастников Владимира Карпинского и Анатолия Мотыля. Прокурор запросила для возможного организатора преступного сообщества из 1990 годов 14 лет ИК общего режима, сообщает из зала суда корреспондент «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В свою очередь, как уточнили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, сторона обвинения просит оправдать Карпинского в связи с непричастностью к совершению преступлений. Ранее присяжные признали его по этому эпизоду невиновным. Мотылю же просят назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет условно с испытательным сроком 5 лет.

При этом по итогам рассмотрения было вынесено постановление о прекращении уголовного дела по ч. 1 ст. 209 УК РФ (создание устойчивой вооруженной группы / банды) в отношении самого Кулибабы и по ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в устойчивой вооруженной группе / банды) в отношении Карпинского и Мотыля в связи с истечением сроков давности.

Таким образом, по данному уголовному делу у Кулибабы и Мотыля остаются эпизоды с двойным убийством и покушением — у второго в качестве водителя, у первого — как организатора. Карпинского по этим эпизодам ранее оправдали.

Напомним, что бывший глава Федерации вольной борьбы Петербурга находится в заключении с декабря 2021 года по обвинению в бандитизме и организации двойного убийства — криминального авторитета Игоря Савина по прозвищу Кувалда и сотрудника милиции Кирилла Угольникова. В феврале текущего года присяжные признали Владимира Кулибабу виновным.

Подробнее читайте в материале «Ъ» — «Присяжных вернули в 1990-е».

Андрей Цедрик, Андрей Кучеров