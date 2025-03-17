Большую часть учеников СУНЦ УрФУ выписали из больниц после массового отравления

Большую часть студентов специализированного учебно-научного центра Уральского Федерального университета (СУНЦ УрФУ) выписали из больниц Екатеринбурга после того, как у более, чем 30 учащихся был выявлен норовирус. Как «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области, на стационарном лечении остаются семь человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт СУНЦ УрФУ Фото: Сайт СУНЦ УрФУ

Массовое заболевание учащихся лицея произошло 12 марта. Студенты в возрасте 16-18 лет, проживающие в общежитии, обратились с жалобами на ухудшение состояния здоровья, в том числе на рвоту и недомогание, им диагностировали острый гастроэнтерит. Впоследствии у большинства учащихся выявили норовирус.

Кроме того, норовирус был обнаружен у двух сотрудников пищеблока. Там специалисты выявили многочисленные нарушения санитарного законодательства, в том числе неудовлетворительное санитарное состояние помещений и оборудования, несоблюдение условий хранения сырья и готовой продукции, нарушение поточности технологических процессов. Организатором питания является ООО «Общественное питание», деятельность которого, на данный момент, временно приостановлена.

В связи с массовым заболеванием занятия в лицее будут проводиться дистанционно вплоть до каникул, которые запланированы в период на 19-30 марта. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ).

Подробнее о ситуации — в материале «Госпитализация вылилась в дело».

Мария Шараева