В СУНЦ УрФУ 27 учащихся заболели острым гастроэнтеритом

В общежитии СУНЦ УрФУ в Екатеринбурге массово заболели школьники — по предварительным данным, у 27 учащихся от 16 до 18 лет диагностирован острый гастроэнтерит, сообщили в минздраве Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На месте работают пять бригад скорой помощи Станции скорой медицинской помощи им. Капиноса и врач-инфекционист из Территориального центра медицины катастроф, госпитализированы 20 человек. Работы по выявлению других заболевших продолжаются. Кроме того, региональный Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование случаев заболевания.

Напомним, в декабре девять младенцев в возрасте 10-11 месяцев отравились во время проведения детского утренника в Екатеринбурге, они были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции. На мероприятие была заказана еда из службы доставки, в частности запеченный картофель, тарталетки с курицей, сэндвичи с индейкой и сыром.

Ирина Пичурина