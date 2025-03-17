Конкурс по проекту памятника Алексею Балабанову в Екатеринбурге пройдет до апреля

В Екатеринбурге стартовал новый этап конкурса на создание эскиза скульптуры режиссера Алексея Балабанова. Как сообщили в пресс-службе администрации города, заявки мэрия будет принимать до 1 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

К участию приглашаются скульпторы, дизайнеры, архитекторы и студенты, учащиеся в вузах по специальностям «дизайн», «архитектура», «декоративно-прикладное искусство», они могут отправить как индивидуальную, так и коллективную заявку. В состав жюри войдут профессиональные скульпторы и коллеги режиссера: сценарист Сергей Сельянов, музыканты Вячеслав Бутусов, Настя Полева и Евгений Горенбург.

Жюри будут оценивать эскизные проекты по раскрытию темы увековечения памяти Алексея Балабанова, соответствию техническому заданию, оригинальности концепции, ясности и качеству подачи проекта, а также возможность реализации проекта.

Напомним, открытие памятника Алексею Балабанову планируют приурочить к объявлению 2026 года годом уральского рока. Конкурс на лучший эскиз скульптуры стартовал в ноябре, однако через месяц администрация Екатеринбурга продлила его до весны 2025 года, так как члены жюри сочли присланные проекты неудачными, при этом вдова кинорежиссера Надежда Васильева из 30 заявок выбрала работу, на которой Алексей Балабанов представлен в молодом возрасте, в кожаной куртке, с камерой в руках, за спиной которого кирпичная стена с отсылками к названиям уральских рок-групп и снятых фильмов.

Ирина Пичурина