В Курской области намерены разрешить въезд в ряд населенных пунктов

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что несколько населенных пунктов, куда ранее был ограничен въезд, планируют открыть на этой неделе. О каких именно поселках и городах идет речь — он не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«По мере работы саперов перечень населенных пунктов, куда оперативный штаб ограничил доступ, также будет сокращаться. Рассчитываю, что на этой неделе в ряд населенных пунктов доступ будет открыт»,— сказал господин Хинштейн на заседании регионального правительства.

14 марта правительство Курской области сообщало, что въезд закрыт на территорию более 120 населенных пунктов, граничащих с зоной боевых действий. Большая часть из них расположена в Суджанском районе. В правительстве отмечали, что в случае получения травм на территории указанных населенных пунктов власти региона не будут оказывать пострадавшим меры социальной поддержки.

12 марта начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что 86% захваченной территории Курской области освобождено и задача выхода на государственную границу будет выполнена в кратчайшие сроки. 13 марта Минобороны подтвердило освобождение Суджи. До этого город оставался самым крупным населенным пунктом, который занимали подразделения ВСУ с августа 2024 года.

Полина Мотызлевская