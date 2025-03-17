Россия контактирует со странами, чьи наемники замечены в Курской области

Россия по дипломатическим каналам связывается со странами, чьи наемники замечены в Курской области, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, реакция властей стран разная: кто-то просит передать данные о наемниках, кто-то пытается «всячески прикрыть и максимально нивелировать информацию о том, что их наемники там присутствуют».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Родион Мирошник

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Родион Мирошник

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«У нас есть делегации в ОБСЕ. Через эти делегации данные, которые мы получаем, стараемся передать правительствам этих государств для того, чтобы они отреагировали на то, что их граждане в качестве "серых гусей" выполняют функции палачей на курской территории и вдоль линии боевого соприкосновения»,— сказал господин Мирошник в эфире «России 24» (цитата по «РИА Новости»).

По данным российской стороны, с 2022 года в качестве наемников в ВСУ вступили более 15 тыс. иностранцев из 115 стран. 13 марта президент Владимир Путин впервые посетил Курскую область с момента вторжения в нее ВСУ в августе 2024 года. Он заслушал доклад начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова. Господин Путин заявил, что иностранные наемники, воюющие на стороне Украины, не подпадают под действие Женевской конвенции, при этом он призвал гуманно относиться ко всем пленным.

Подробности — в материале «Ъ» «Победители не судят».