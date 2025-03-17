Замглавы МИД Ирана обсудит с Гросси ядерную программу
Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади в понедельник проведет переговоры с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на Министерство иностранных дел Ирана.
Фото: Vahid Salemi / AP
Как пишет AFP, замглавы МИД Ирана назвал грядущую встречу «частью постоянного взаимодействия с агентством».
В пятницу представители МИД Ирана провели переговоры по иранской ядерной программе с китайскими и российскими коллегами в Пекине. Во встрече, прошедшей под председательством заместителя министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюя, приняли участие замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади и замглавы МИД РФ Сергей Рябков. В совместном заявлении сообщалось, что стороны «провели углубленное обсуждение актуального состояния дел относительно иранской ядерной программы и отмены санкций». Участники встречи также подчеркнули необходимость «заняться устранением первопричин нынешней ситуации и отказаться от санкций, давления или угроз применения силы».
Иран, США, Китай, Россия, Великобритания, Германия и Франция в 2015 году заключили ядерную сделку. Она подразумевает снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США во время первого президентского срока Дональда Трампа вышли из сделки и ввели санкции против Ирана. Тегеран в ответ заявил о сокращении своих обязательств в рамках СВПД. Сергей Лавров заявлял, что Москва выступает за восстановление соглашения по иранской ядерной программе в первоначальном виде.
Подробнее об иранской ядерной программе — в материале «Ъ» «Мир с Ираном остался на бумаге».