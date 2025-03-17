Замглавы МИД Ирана обсудит с Гросси ядерную программу

Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади в понедельник проведет переговоры с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на Министерство иностранных дел Ирана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vahid Salemi / AP Фото: Vahid Salemi / AP

Как пишет AFP, замглавы МИД Ирана назвал грядущую встречу «частью постоянного взаимодействия с агентством».

В пятницу представители МИД Ирана провели переговоры по иранской ядерной программе с китайскими и российскими коллегами в Пекине. Во встрече, прошедшей под председательством заместителя министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюя, приняли участие замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади и замглавы МИД РФ Сергей Рябков. В совместном заявлении сообщалось, что стороны «провели углубленное обсуждение актуального состояния дел относительно иранской ядерной программы и отмены санкций». Участники встречи также подчеркнули необходимость «заняться устранением первопричин нынешней ситуации и отказаться от санкций, давления или угроз применения силы».

Иран, США, Китай, Россия, Великобритания, Германия и Франция в 2015 году заключили ядерную сделку. Она подразумевает снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США во время первого президентского срока Дональда Трампа вышли из сделки и ввели санкции против Ирана. Тегеран в ответ заявил о сокращении своих обязательств в рамках СВПД. Сергей Лавров заявлял, что Москва выступает за восстановление соглашения по иранской ядерной программе в первоначальном виде.

Подробнее об иранской ядерной программе — в материале «Ъ» «Мир с Ираном остался на бумаге».

Анастасия Домбицкая