ЖК «Патрики» от ГК ТОЧНО вошел в топ-3 лучших новостроек России

В финал Гран-при вышли 10 лучших новостроек со всей России.

Краснодарские «Патрики» от девелопера ТОЧНО (владелец - бизнесмен Николай Амосов) стали призерами Гран-при градостроительного конкурса ТОП ЖК-2025, взяв бронзовую медаль в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в РФ».

12 марта 2025 года в Москве в рамках Российской строительной недели состоялась церемония награждения победителей премии ТОП ЖК 2025 - одного из наиболее авторитетных девелоперских конкурсов в стране. В 2025 году в нем приняли участие 1 400 жилых комплексов от 630 застройщиков со всей России.

В главной номинации «Патрики» стали единственным проектом-финалистом из Краснодарского края

Жюри премии ТОП ЖК, в состав которого вошли ведущие девелоперы и градостроители страны, высоко оценило уникальную концепцию флагманского проекта ГК ТОЧНО. По итогам офлайн голосования «Патрики» завоевали бронзовую медаль в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в РФ».

Проект обещает стать важной точкой притяжения для жителей и гостей города и претендует на звание «нового неисторического центра Краснодара». Он объединит в себе современную архитектуру, передовую инфраструктуру и столичный стиль жизни с атмосферой московского Арбата. Здесь появится гранд-аллея с известными ресторанами, магазинами и прогулочными зонами, которые будут занимать более 30% территории комплекса. Еще одной важной точкой притяжения на «Патриках» станет креативный кластер с площадками для творческих студий, мастерских, лекториев и общественными пространствами для проведения массовых мероприятий, в том числе и на открытом воздухе.

Девелопер ТОЧНО возводит «Патрики» на месте бывшего завода «Краснодарсельмаш». Проект реализуют по принципу ревитализации (дословно: «возвращение жизни»), что помогает органично вписать историю локации в современный контекст. Так, на «Патриках» девелопер сохранил две кирпичные заводские башни «Мастер и Маргарита», которые уже стали знаковыми арт-объектами комплекса.

По словам владельца ГК ТОЧНО Николая Амосова, на примере «Патриков» компания показывает, «как давно не используемую территорию трансформировать в популярное городское пространство, новый центр города и центр жизни».

Масштабный жилой район бизнес-класса площадью 34 га включает пять кварталов переменной этажности (от 5 до 18 этажей) на 4 561 квартир. Здесь будет построена необходимая социальная и коммерческая инфраструктура: три детских сада на 800 мест, инновационная школа на 1 550 учеников, частная школа с углубленным изучением иностранных языков, центры дополнительного образования и премиальный фитнес-клуба с акватермальным комплексом Balance. А для реализации концепции «двор без машин» девелопер предусмотрел удобный двухуровневый подземный паркинг на 3583 мест и гостевую парковку по периметру комплекса на 574 места.

Помимо бронзы в Гран-при ТОП ЖК 2025 флагманский проект ГК ТОЧНО также завоевал I место в региональной номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка Краснодарского края» и стал финалистом еще в трех номинациях премии: «Лучший дом повышенной этажности», «Редевелопмент территории нежилой застройки», «Лучший жилой комплекс-новостройка в Краснодаре».

Также 2025 году победителями премии ТОП ЖК стали и другие жилые комплексы девелопера ТОЧНО: ЖК «Монако» взял бронзовую медаль в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в ЮФО, малоэтажные дома», а ЖК «Сказка Град» занял 1 место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Краснодаре, доступное жилье».

ЖК «Патрики» Застройщик ООО «СЗ КАПИТАЛЪ» (коммерческое обозначение ГК «Точно»), с проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф. ЖК «Монако» и ЖК «Сказка Град» сданы в эксплуатацию

https://tochno.life/krasnodar/patriki/kvartiri/