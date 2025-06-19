ГЧП и цифровизация: новые возможности для экономики Ставрополья

На ПМЭФ-25 Сбер и правительство региона подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: пресс-служба Губернатора Ставропольского края

В ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума Сбер и Правительство Ставропольского края заключили соглашение о сотрудничестве. Его главная цель — общими усилиями формировать благоприятный инвестиционный климат в регионе. Документ подписали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Соглашение продолжает многолетнее взаимовыгодное партнёрство Сбера и региона. Особое внимание в документе уделяется развитию инфраструктуры Ставрополья и поддержке проектов с использованием механизмов государственно-частного партнёрства. Предусмотрены регулярные рабочие встречи, создание совместных проектных групп и постоянный обмен информацией. Комплексный подход позволит максимально эффективно использовать ресурсы обеих сторон по достижению амбициозных целей социально-экономического развития региона.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка: «Ставропольский край — стратегически важный регион для нас. Мы продолжим совместную работу по созданию комфортных условий для инвесторов, развитию инфраструктуры, поддержке бизнеса, науки, здравоохранения и образования. Помимо финансовой и инвестиционной составляющей, мы видим огромный потенциал в применении AI-технологий, которые помогут краю войти в число лидеров в этой сфере».

Владимир Владимиров, Губернатор Ставропольского края: «Ставрополье динамично развивается. Но чтобы регион и дальше сохранял высокие темпы, необходимо улучшать существующую инфраструктуру — от цифровой до инженерной. Для этого мы готовы работать и в рамках государственно-частного партнерства. Рассчитываю, что сотрудничество со Сбером в этом направлении поможет решить актуальные для края задачи».