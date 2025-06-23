Хищение 100 млн рублей предотвратили сотрудники ВТБ на Кубани

С января по май ВТБ на Кубани помог уберечь от кражи 100 млн рублей, принадлежащих клиентам. Сотрудники банка предотвратили преступления на этапе оформления кредитов и перевода средств на сторонние счета.

Мошенники продолжают использовать методы социальной инженерии и психологического давления. Часто преступники убеждают своих жертв перевести им деньги через банкоматы или онлайн-сервисы. Сотрудники банка предупреждены об этих схемах, их бдительность помогает предотвратить хищения средств клиентов.

Так, в Армавире мошенники связались с пожилым мужчиной и сообщили о том, что его внук «попал в ДТП». Они пытались убедить свою жертву, что на «решение проблемы» требуется значительная сумма денег. Когда пенсионер пришел в банк, чтобы снять деньги, сотрудник заметил, что он нервничает. Кроме того, ранее таких крупных операций мужчина не совершал. Менеджер принял решение обратиться в полицию. Ему также удалось дозвониться до внука, который заверил, что с ним все в порядке. Таким образом, удалось сохранить клиенту 1 миллион рублей.

В Анапе сотрудник банка предотвратил хищение 900 тысяч рублей. Кибермошенники убедили пенсионера в том, что ему нужно перевести деньги на «безопасный» счет, чтобы «защитить» их от кражи. Совместно с правоохранителями сотрудники банка объяснили мужчине, что он попался на уловки мошенников и помешали их замыслу.

«Мошенники активно используют новостную повестку, маскируются под представителей правоохранительных структур, используют страхи людей. Задача преступников – заставить человека лично снять средства в отделении, самостоятельно перевести деньги на посторонние счета. Наши сотрудники отслеживают подозрительные моменты в поведении клиента, предупреждают его о возможных рисках», – прокомментировал управляющий ВТБ в Краснодарском крае-вице-президент Сергей Кадакин.

Методы защиты от мошенников остаются прежними – никогда и никому не передавайте свои логины и пароли, а также одноразовые пароли из СМС, не сообщайте свои персональные данные при поступлении звонка якобы от службы безопасности банка, МВД или Центробанка, а при смене номера телефона измените информацию в личных кабинетах банковских приложений.