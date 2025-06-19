В России планируют развивать рынок экспорта медицинских услуг

Министерство здравоохранения РФ и ВТБ на площадке ПМЭФ договорились о стратегическом партнерстве для развития рынка экспорта медицинских услуг в России. Документ подписали министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и президент-председатель правления банка Андреи Костин.

Фото: Пресс-служба банка ВТБ

Стороны договорились о сотрудничестве в сфере популяризации услуг российских медицинских организаций на международном уровне и увеличении потока иностранных пациентов в Россию. Также будут совместно прорабатываться предложения по внесению изменений в нормативно-правовое регулирование в части экспорта медицинских услуг. Фокус проекта направлен на страны СНГ, БРИКС и другие дружественные государства.

«Россия обладает значительным потенциалом для расширения экспорта медицинских услуг, что подтверждается растущим интересом иностранных граждан из различных стран, в том числе СНГ, Азии, Африки и Ближнего Востока. Наибольшим спросом пользуются такие направления, как диагностика, акушерство и гинекология, онкология, хирургия, травматология, нейрохирургия, кардиология и офтальмология, в том числе высокотехнологичная помощь. Стратегическое партнерство между Минздравом России и ВТБ позволит популяризировать российские медуслуги за рубежом и открыть новые перспективы», — сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Развитие медицинского туризма в Россию — инвестиция ВТБ в перспективный рынок и вклад в повышение международного статуса российской медицины. ВТБ уже запустил проект в сфере экспорта медицинских услуг, а вместе с Минздравом мы сможем создать условия для узнаваемости российских клиник за рубежом, увеличения потока медицинских туристов и привлечения средств в Россию», — отметил президент - председатель правления банка Андреи Костин.