Краснодарский край делает ставку на цифровую трансформацию и инновации

На ПМЭФ-25 Сбер и администрация Краснодарского края договорились о партнёрстве для ускорения социально-экономического развития региона

Фото: пресс-служба Сбера

На XXVIII Петербургском международном экономическом форуме Сбер и администрация Краснодарского края заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Документ подписали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Основная цель партнёрства — синхронизация развития края с национальными технологическими приоритетами и содействие социально-экономическому росту региона.

Совместные усилия будут направлены на подготовку ИT-специалистов, модернизацию инфраструктуры, повышение финансовой грамотности населения.

Сбер и Краснодарский край намерены работать над улучшением инвестиционного климата региона и привлечением финансирования в строительство, ЖКХ и другие отрасли и развивать механизмы государственно-частного партнёрства.

Одним из ключевых направлений станет цифровизация госуслуг и внедрение инноваций в деятельность органов власти. Сбер поддержит регион в модернизации общественного транспорта, развитии телемедицины и дистанционного мониторинга здоровья, прежде всего в отдалённых районах.

Кроме того, банк поможет Краснодарскому краю внедрять современные экологические решения, в том числе по переработке отходов, и разрабатывать образовательные и отраслевые ESG-программы.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка: «Краснодарский край успешно движется по треку цифровой трансформации, и команда губернатора рассматривает это направление деятельности как приоритетное. Соглашение о сотрудничестве объединяет экспертизу Сбера в области искусственного интеллекта и цифровых технологий с высоким потенциалом региона. Работая над реализацией соглашения, особое внимание мы уделим проектам в сфере образования, здравоохранения и подготовки кадров, что соответствует общей миссии ускорения технологического развития страны для повышения уровня и качества жизни людей».

Вениамин Кондратьев, Губернатор Краснодарского края: ««Сбербанк» – многолетний стратегический партнер Краснодарского края. Сегодня наш регион – один из лидеров в России по темпам роста привлечения инвестиций, ведущий промышленный центр Юга страны и, конечно, главный курортный регион. Компания вносит большой вклад в развитие Кубани. При ее участии реализованы десятки проектов в промышленности, аграрном секторе, жилищном строительстве и социальной сфере. Но Сбер – больше чем банк. Организации удалось стать крупнейшей технологической компанией России, одним из лидеров IT-сектора. Краснодарский край заинтересован во внедрении современных решений во все ключевые отрасли экономики».