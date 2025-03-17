США нанесли новые удары по зданиям правительства хуситов

Военные самолеты США нанесли новые авиаудары по правительственным зданиям в провинции Йемена Эль-Джауф. Об этом сообщил представитель Минздрава правительства движения «Ансар Аллах» (хуситы) Анис аль-Асбахи.

«Американский противник нанес четыре удара по зданию правительственного комплекса в округе Эль-Хазм в провинции Эль-Джауф»,— сообщил аль-Асбахи на своей странице в социальной сети X (цитата по ТАСС). Центральное командование вооруженных сил также США подтвердило продолжение операции.

15 марта президент США Дональд Трамп объявил о начале военных действий против хуситов. Бомбардировкам подверглись провинции Сада, Дамар, Хаджа, а также столице Сана. Цель авиаударов — восстановить безопасное судоходство в Красном море и Аденском заливе, ведь нападения группировки «Ансар Аллах» на суда в акватории обернулись для американской и мировой экономики потерями в «миллиарды долларов», заявил господин Трамп.

Вечером, 16 марта, движение хуситов объявило об ответной атаке — под удар попал американский авианосец Harry Truman в Красном море. Сегодня, 17 марта, хуситы нанесли второй удар.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «Президент США в ударе».