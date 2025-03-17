Мирра Андреева поднялась на третье место в чемпионской гонке WTA

Россиянка Мирра Андреева поднялась с четвертой на третью строчку в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA). Лидирует в гонке победительница Australian Open американка Мэдисон Киз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирра Андреева

Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters Мирра Андреева

Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters

В пятерку чемпионской гонки WTA вошли:

Мэдисон Киз (США) — 2944 очка;

Арина Соболенко (Белоруссия) — 2580;

Мирра Андреева (Россия) — 2500;

Ига Швёнтек (Польша) — 2100;

Елена Рыбакина (Казахстан) — 1310.

Из россиянок в гонке также участвуют Екатерина Александрова (13-я строчка), Диана Шнайдер (19-я), Людмила Самсонова (23-я), Дарья Касаткина (25-я), Анастасия Потапова (26-я), Полина Кудерметова (28-я), Вероника Кудерметова (34-я), Анастасия Павлюченкова (35-я), Анна Блинкова (46-я).

Вчера, 16 марта, Андреева обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко в финале турнира в Индиан-Уэллсе. Это второй ее титул категории WTA 1000 подряд. В феврале она выиграла турнир в Дубае, став самой молодой победительницей в данной категории.

Подробности — в материале «Ъ» «Андреевский флаг над Калифорнией».