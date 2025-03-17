Тюменцев будут штрафовать за заброшенные дома и участки

В Абатском районе Тюменской области планируют ввести штрафы для владельцев территорий, на которых расположены заброшенные дома и ветхие постройки, сообщил в своем Telegram-канале глава района Игорь Васильев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Заброшенные дома и земельные участки в деревнях представляют угрозу распространения огня на жилые строения в пожароопасный период. Главам сельских поселений поручено проинвентаризировать и составить перечень всех заброшенных участков, а их установленных владельцев привлечь к административной ответственности за нарушение правил благоустройства и пожарной безопасности. «Поэтому обращаюсь ко всем жителям района: если у вас есть такие объекты, немедленно, до наступления пожароопасного сезона, приведите их в надлежащее состояние, а за ненадобностью осуществите их разбор с последующим снятием с кадастрового учета»,— сказал господин Васильев.

Напомним, для борьбы с лесными пожарами в Тюменской области в 2025 году планируется привлечь 2555 человек и 1242 единицы техники. Разработаны и утверждены планы тушения лесных пожаров по каждому лесничеству, а также маршруты наземного и авиационного патрулирования лесов. Мероприятия по подготовке к сезону продолжаются, и в начале апреля запланированы итоговые межрайонные учения с участием всех профильных служб.

Ирина Пичурина