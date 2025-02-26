К тушению лесных пожаров в Тюменской области привлекут 2,5 тыс. человек

Для борьбы с лесными пожарами в Тюменской области в 2025 году планируется привлечь 2555 человек и 1242 единицы техники, при этом 1165 сотрудников и 597 единиц спецтехники Тюменской авиабазы будут оснащены системой ЭРА-ГЛОНАСС, сообщили в департаменте лесного комплекса региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пилот вертолета МЧС России во время учений

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Пилот вертолета МЧС России во время учений

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно докладу начальника отдела мониторинга, охраны и защиты лесов Олега Турнаева, в рамках подготовки к пожароопасному сезону уже разработаны и утверждены планы тушения лесных пожаров по каждому лесничеству, а также маршруты наземного и авиационного патрулирования лесов. Для тушения пожаров с воздуха зафрахтованы вертолеты МИ-8, а при осложнении лесопожарной обстановки будут заключены контракты на дополнительные авиаработы.

Проведена значительная работа по противопожарному обустройству: построено и реконструировано 143,9 км лесных дорог, расчищено более 21,3 тыс. км минерализованных полос. Дополнительно выполнено обустройство 316 км минполос на не относящихся к лесному фонду участках, где ежегодно возникают ландшафтные пожары. Мероприятия по подготовке к сезону продолжаются, и в начале апреля запланированы итоговые межрайонные учения с участием всех профильных служб.

На территории Тюменской области в период действия пожароопасного сезона в 2024 году произошло около 370 ландшафтных пожаров — почти в четыре раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года. На закупку пожарной техники осенью прошлого года планировали потратить 78 млн руб.

Ирина Пичурина