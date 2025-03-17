В Астраханской области в результате атаки БПЛА пострадал один человек

ВСУ ночью атаковали при помощи беспилотников объекты в Астраханской области, в том числе ТЭК, сообщил губернатор Игорь Бабушкин. В результате пострадал один человек, его госпитализировали.

По словам господина Бабушкина, произошел пожар при падении обломков БПЛА на территории одного из объектов. Какого именно, не уточняется. «Ситуация контролируемая, специалисты экстренных служб на месте незамедлительно приступили к устранению последствий»,— написал губернатор в Telegram.

Он добавил, что средства РЭБ и ПВО «отработали в штатном режиме», все рабочие смены заблаговременно эвакуировали.

В прошлый раз Астраханская область была атакована 9 марта, тогда над ее территорией уничтожили три дрона, о пострадавших не сообщалось. В течение сегодняшней ночи, 17 марта, БПЛА также сбили над Волгоградской, Тульской и Ростовской областями.