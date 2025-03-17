В Ростовской области отражена атака БПЛА
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Тарасовском и Чертковском районах региона отражена атака беспилотников. Количество сбитых БПЛА он не назвал.
«По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет»,— уточнил Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
Вечером 16 марта над территорией России сбили 50 беспилотников, сообщало Минобороны. Системы ПВО сработали в Ростовской, Тульской, Волгоградской, Курской, Орловской и Брянской областях.
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События СВО за март 2025 года
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