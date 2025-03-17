Россия и Белоруссия обсудят совместное производство беспилотников

Замглавы администрации президента Россию Максим Орешкин сообщил, что в ближайшее время Москву посетит делегация Белоруссии. Представители стран обсудят предложения о совместном производстве БПЛА.

«Белорусская делегация сейчас приедет в Россию, будет изучать все предложения конкретные. Выходить на конкретные договоренности»,— сказал Максим Орешкин «РИА Новости».

6 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал идею России построить в республике завод по производству беспилотников. Предложение он назвал «очень большой перспективой». Ожидается, что на заводе смогут выпускать до 100 тыс. БПЛА в год.