Уолц: США и другие страны считают крайне маловероятным вступление Украины в НАТО

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что США и другие члены Североатлантического альянса считают маловероятным то, что Украина вступит в НАТО. Об этом господин Уолц заявил в интервью ABC News.

«Как сказал министр обороны на встрече министров обороны НАТО: знаете ли, путь — постоянный путь в НАТО или постоянное членство в НАТО — для Украины крайне маловероятно. И это не только с точки зрения Соединенных Штатов. Это также и с точки зрения ряда других (стран.— "Ъ")»,— сказал господин Уолц.

Невключение Украины в Североатлантическом альянсе, а также сделка по редкоземельным металлам и отказ Киева от части территорий входят в план США по урегулированию военного конфликта на Украине, заявил господин Уолц в интервью. В обмен на это Киеву будут предоставлены гарантии безопасности, сказал он.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сегодня, 16 марта, заявил, что президент США Дональд Трамп ожидает прекращения огня на Украине «в течение недель». До этого, 13 марта, президент России Владимир Путин и господин Уиткофф провели переговоры. Президент США Дональд Трамп назвал их «хорошими и продуктивными».

Подробнее о позиции России по прекращению огня на Украине — в материале «Ъ» «За перемирие, но есть нюанс».