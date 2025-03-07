Трамп наказал юристов, стоявших за его «российским досье»

Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный против крупной международной юридической фирмы Perkins Coie. В соответствии с указом у сотрудников фирмы отозван доступ к секретной информации. Кроме того, федеральным органам запрещено пользоваться ее услугами или работать с ее субподрядчиками. Наконец, сотрудникам фирмы запрещен вход во все федеральные учреждения. Сделано это в связи с «бесчестной и вредной» деятельностью фирмы. Подписывая указ, господин Трамп отметил, что для него это «совершенная честь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В качестве примеров «бесчестной и вредной» деятельности фирмы в указе, в частности, упоминается работа фирмы на предвыборную кампанию Хиллари Клинтон в 2016 году, когда она была соперником господина Трампа, сотрудничество с Джорджем Соросом и работа на исследователей, подготовивших в свое время так называемое досье Стила (или «российское досье»), в котором содержалась информация о тесных связях господина Трампа с Россией. Позже содержание досье, как напоминает The Washington Post, было признано недостоверным.

Указ в отношении Perkins Koie — второй с конца февраля документ, направленный против юридической фирмы, которую господин Трамп рассматривает в качестве враждебной. 25 февраля президент подписал похожий указ, отзывающий доступ к секретным материалам у ряда сотрудников компании Covington & Burling, работавшей с бывшим спецпрокурором Джеком Смитом, который вел сразу два уголовных расследования в отношении господина Трампа.

Виктор Буй