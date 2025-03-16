Семья, пострадавшая от взрыва в Тобольске, получит 1 млн рублей
Главе семьи, пострадавшей от взрыва газа в Тобольске, выплатят 1 млн руб. в связи с несчастным случаем, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Помимо этого, семья получит средства на первоочередные нужды.
Фото: прокуратура Тюменской области
«Соответствующие заявления он заполнил. От психологической помощи семья отказалась»,— рассказали в региональном департаменте социального развития.
Расследование уголовного дела пока продолжается. Специалисты Следкома устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют, что стало причиной происшествия.
Напомним, взрыв газа в частном доме по пер. Рощинскому, 33 произошел 12 марта. Ударной волной повредило многоквартирный дом по адресу ул. Октябрьская, 62. В результате взрыва пострадали женщина и ребенок. Мальчик скончался в больнице 15 марта.