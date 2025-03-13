Пострадавших при взрыве в Тобольске доставили в больницу Тюмени

Тюменский центр медицины катастроф доставил двоих пострадавших в результате взрыва в Тобольске в Областную клиническую больницу №1 в Тюмени, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место взрыва бытового газа в частном доме в Тобольске

Фото: прокуратура Тюменской области Место взрыва бытового газа в частном доме в Тобольске

Фото: прокуратура Тюменской области

По данным ведомства, 13 марта два пациента были доставлены из областной больницы №3 (Тобольск) в профильное отделение областной клинической больницы №1 (Тюмень). Врачи оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние пациентов оценивается как крайне тяжелое.

Напомним, что 12 марта в Тобольске произошел хлопок бытового газа в частном доме по ул. Октябрьская, 62. Пострадали два человека, женщина и ребенок, которые были госпитализированы. Для ликвидации последствий взрыва на месте работали 19 специалистов и семь единиц техники.

В четверг 13 марта губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе рабочей поездки в Тобольск осмотрел место взрыва вместе с главой города Петром Вагиным. По словам губернатора, помощь и поддержка будет оказана всем нуждающимся, а работа по восстановлению многоквартирного дома уже ведется.

Полина Щуцкая